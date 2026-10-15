Claudia Barraso 15 OCT 2026 - 19:52h.

La Policía intentó detenerle sin esperarse que el ladrón iba a correr hasta tirarse de cabeza por la ventana cerrada

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La Policía de Oklahoma ha publicado un vídeo que no ha pasado desapercibido en redes sociales por varios motivos, pero el principal es que podría haber acabado en desgracia lo que parecía una forma de escapar un tanto arriesgada, pero ingeniosa.

Los agentes explican al principio del vídeo que recibieron un aviso de una familia de que en su casa había un ladrón y en las imágenes que han publicado en redes sociales aparece la entrada de la casa totalmente destrozada, supuestamente por el ladrón que había entrado a desvalijar la vivienda entera.

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Cuando entran a la casa se lo encuentran enfrente de la entrada, en la cocina, rebuscando más objetos de valor. Le apuntan con una pistola mientras le dicen que se aleje de ahí. El chico, aparentemente tranquilo coge algo de la mesa y se lo guarda en el bolsillo del pantalón, algo que hace que el agente le grite que suba las manos y las aleje de su bolsillo.

Saltó de cabeza por la ventana para escapar

Entonces el joven levanta las manos y se dirige hacia el agente para, aparentemente, tirarse al suelo como él mismo le decía, sale de la cocina tranquilamente, andando despacio. Lo que nadie se esperaba era lo que hizo después y pudo captar la cámara que llevaba el agente encima.

La cámara capta el momento exacto en el que el ladrón comienza a coger carrerilla para saltar de cabeza por la ventana, rompiendo el cristal y cayendo al exterior. Aunque en las imágenes no se confirma si resultó herido, el agente no pudo capturarle, por lo que seguramente se salió con su propósito de esquivar a la Policía.

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El agente que graba, sin poder creer lo que acababa de presenciar, se dirige hasta la otra puerta de la casa que conduce a la parte exterior de la casa, pero tiene serias dificultades para quitar el pestillo, lo que hace que pierda de vista al ladrón, sin poder llegar a saber si estaba bien o había resultado malherido después de ese peligroso pero increíble salto.