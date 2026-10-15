Gabriel, el héroe de 73 años que ha salvado a una mujer de 80 de morir ahogada en Calpe
El hombre, que estaba nadando en el mar, se dirigió hacia la mujer después de verla moviendo los brazos en señal de auxilio y quedarse inerte bocabajo en el agua
Mueren dos jóvenes ahogados en una playa de Guardamar de Segura, Alicante: se habrían bañado con bandera roja
Gabriel, un madrileño jubilado de 73 años que pasaba unos días en su apartamento de Calpe (Alicante), no se lo pensó dos veces y salió en auxilio de una mujer de avanzada edad que flotaba inerte en el mar. Después de alcanzarla y llevarla a la orilla, la mujer de 80 años fue atendida en la misma playa del Arenal por un equipo médico del SAMU con síntomas de ahogamiento y posteriormente fue trasladada al Hospital de Denia, según ha detallado el Centro de información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los hechos se han producido este miércoles sobre las 13:30 horas cuando Gabriel, que estaba nadando en la playa del Arenal frente al Hotel Sol y Mar, observó a una mujer situada a unos 20 metros de la orilla moviendo los brazos y quedándose posteriormente bocabajo en el mar, según recoge La Marina Plaza.
El héroe que llevaba aletas, consiguió alcanzarla rápidamente, girarla y llevarla hacia la orilla mientras pedía auxilio. Otro hombre de origen británico ha acudido en su ayuda y la han puesto a salvo.
Una pareja que estaba en la playa inmediatamente ha llamado al 112 y en pocos minutos han acudido al lugar dos ambulancias y varias dotaciones de la Policía Local de Calpe. La mujer fue trasladada al hospital y en estos momentos se encuentra en observación.