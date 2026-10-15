Carlos Plá Valencia, 15 OCT 2026 - 12:51h.

El hombre, que estaba nadando en el mar, se dirigió hacia la mujer después de verla moviendo los brazos en señal de auxilio y quedarse inerte bocabajo en el agua

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Gabriel, un madrileño jubilado de 73 años que pasaba unos días en su apartamento de Calpe (Alicante), no se lo pensó dos veces y salió en auxilio de una mujer de avanzada edad que flotaba inerte en el mar. Después de alcanzarla y llevarla a la orilla, la mujer de 80 años fue atendida en la misma playa del Arenal por un equipo médico del SAMU con síntomas de ahogamiento y posteriormente fue trasladada al Hospital de Denia, según ha detallado el Centro de información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos se han producido este miércoles sobre las 13:30 horas cuando Gabriel, que estaba nadando en la playa del Arenal frente al Hotel Sol y Mar, observó a una mujer situada a unos 20 metros de la orilla moviendo los brazos y quedándose posteriormente bocabajo en el mar, según recoge La Marina Plaza.

El héroe que llevaba aletas, consiguió alcanzarla rápidamente, girarla y llevarla hacia la orilla mientras pedía auxilio. Otro hombre de origen británico ha acudido en su ayuda y la han puesto a salvo.

Una pareja que estaba en la playa inmediatamente ha llamado al 112 y en pocos minutos han acudido al lugar dos ambulancias y varias dotaciones de la Policía Local de Calpe. La mujer fue trasladada al hospital y en estos momentos se encuentra en observación.