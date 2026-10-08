El vehículo comenzó a moverse al no estar echado el freno de mano y aunque el agente intentó detenerlo manualmente, acabó arrollándolo, provocándole graves lesiones

Los compañeros de Amador Hernández, el policía nacional fallecido en un accidente de tráfico, lloran su muerte: “No nos lo podemos creer”

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José Daniel, un joven policía nacional de 38 años, ha fallecido este miércoles por la noche tras sufrir un accidente fortuito. El agente, según ha confirmado la Policía Nacional, quedó atrapado entre el coche patrulla y un bolardo en las instalaciones del parque móvil de la Policía en la calle Campo de Mirra.

El vehículo comenzó a moverse al no estar echado el freno de mano y aunque el agente intentó detenerlo manualmente, acabó arrollándolo, provocándole graves lesiones.

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Un agente en prácticas, que patrullaba junto al fallecido, alertó a los servicios sanitarios, mientras trataba de mantener con vida a su compañero realizándole maniobras de reanimación. Minutos más tarde llegaron a las dependencias policiales un equipo de sanitarios del SAMU, que intentaron reanimar al policía sin éxito.

La muerte de José Daniel ha provocado una enorme consternación entre sus compañeros. En su cuenta de X, la Policía Nacional ha querido transmitir sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente fallecido.

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Desde el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), localidad de nacimiento de José Daniel, también han lamentado profundamente el fallecimiento de su vecino.