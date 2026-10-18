Carlos Plá Valencia, 18 OCT 2026 - 21:06h.

Los objetivos son facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda habitual y permanente en propiedad y favorecer la recuperación de la población en los pueblos

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La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha publicado las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la compra de vivienda destinada a jóvenes menores de 36 años en municipios de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad Valenciana.

La cuantía máxima de la subvención será de 15.000 euros por vivienda, con el límite del 20 % del coste de su adquisición, sin incluir gastos y tributos inherentes a la adquisición, tal como establece la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estas subvenciones tienen por objeto facilitar a las personas jóvenes con recursos económicos limitados el acceso a una vivienda habitual y permanente en régimen de propiedad, y contribuir al reto demográfico mediante el fomento de la adquisición de viviendas en municipios de pequeño tamaño, favoreciendo la recuperación de población.

Las ayudas se conceden régimen de concurrencia competitiva y se incluyen en el Plan estatal de vivienda 2026-2030, el 40 % de cuya financiación corre a cargo de la Generalitat.

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Requisitos

Para acceder a estas ayudas, las personas solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, entre los que se encuentran tener menos de 36 años, disponer de unas rentas anuales iguales o inferiores a 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM y no ser propietario de otra vivienda.

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Además, la vivienda adquirida deberá destinarse a residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria durante un plazo mínimo de cinco años desde la fecha de adquisición y su precio deberá ser igual o inferior a 250.000 euros.

La percepción de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o entidad pública o privada.