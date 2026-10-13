Esta mañana está previsto que por segunda vez intenten desalojar de su casa a Josefina en la localidad madrileña de Leganés

Miguel y Álvaro, pendientes de que la aplicación del nuevo Decreto Maricarmen impida su desahucio

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LeganésA pesar de los nuevos decretos que paralizan los desahucios, esta mañana está previsto que por segunda vez intenten desalojar de su casa a Josefina, en la localidad madrileña de Leganés. Sin embargo, varios manifestantes se han reunido en las puertas del domicilio para intentar paralizar este desalojo otra vez.

Desde las puertas de su vivienda, con parte del mobiliario ya casi desmontado, Inés López, para Informativos Telecinco, ha podido conocer la última hora de la afectada, que se enfrenta a su segundo intento de desahucio en una situación donde la tensión crece por minutos.

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El segundo intento de desahucio

Como informa Inés López, "en un principio estaba previsto para el próximo 22 de octubre, pero tan solo un día después del primer intento que veíamos el pasado martes Josefina recibía una notificación de adelanto de la fecha. Aseguraban que hoy se iba a realizar ese segundo desahucio tan solo una semana después".

Un desahucio que se paralizó para que Josefina pudiese entregar toda la documentación que le falta, "para que pudiese justificar que se puede hacer cargo del contrato de alquiler y, también, continúa en una situación de vulnerabilidad y que, según ella, debe continuar en esta vivienda social de la Comunidad de Madrid", explica la reportera de 'Informativos Telecinco'.

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Por su parte, Josefina asegura que lleva desde el pasado martes para recabar la información, "pero que debido a los festivos no ha podido llegar a tiempo para reunirla. A las 08:00 horas de esta mañana está previsto que llegue la comisión judicial y se produzca el desahucio de Josefina y de los tres hijos con los que convive", concluye Inés López.

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La historia de Josefina

Explicando ante nuestras cámaras cuánto tiempo llevan luchando para evitar este desahucio, Josefina contaba que son “aproximadamente unos seis o siete años”, tiempo en el que han tratado de “demostrar” que no son okupas, “hasta llegar este momento”.

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Josefina y su familia, –como señalaba, por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, pidiendo difusión y apoyo para su caso–, denuncian que, después del fallecimiento del titular del contrato, –su marido–, inició los trámites para regularizar la vivienda y solicitar la subrogación, pero años después, tras negárselo, continúa sin contrato y se enfrenta a la pérdida de su hogar.

Preguntada por qué les dice la Administración cuando han intentado realizar el cambio de titular del alquiler, la propia Josefina explica a Informativos Telecinco: “Al principio fue admitida; me dieron un impreso donde pedían lo que tenía que aportar. Los aporté, pero, según ellos, ha faltado algo, que es por lo que lo archivaron. Y sin decirme nada me empezaron a llamar okupa porque estoy en una casa sin contrato”, contaba.