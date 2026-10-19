La AEMET mantiene el aviso rojo en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia

Hallan muerta a una mujer que había desaparecido en la playa de Sagunt, Valencia, en plena alerta naranja por lluvias

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ValenciaLa Comunidad Valenciana ha emitido una nueva alerta Es-Alert advirtiendo a la población de los efectos de la DANA Adam, que ha motivado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya puesto a Valencia y Alicante en aviso rojo por peligro extraordinario.

El temporal deja ya dos víctimas mortales, una en Barcelona y otra en Valencia, y las lluvias continuarán hoy con alerta máxima específicamente en el litoral norte alicantino y el litoral sur de Valencia. Por ello, las autoridades insisten en extremar la precaución ante inundaciones y posibles desbordamientos de barrancos.

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Mensaje ES-Alert por la DANA Adam en Alicante y Valencia

Ante las lluvias persistentes e intensas y las inundaciones por desbordamientos y acumulación de agua, las autoridades han insistido en evitar desplazamientos y permanecer en las viviendas, llamando especialmente a los ciudadanos a alejarse de ríos, barrancos y cauces, subir a plantas superiores si el agua entra en las viviendas y no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores.

Junto a ello, Emergencias pide además que se preste especial atención a personas vulnerables y en caso de emergencia llamar al teléfono 112.

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Paralelamente, en algunas de las zonas afectadas, como en Denia, las propias autoridades locales advertían a los ciudadanos: “Se recomienda mantenerse alerta durante toda la noche al efecto de permanecer informados por si fuera posible una evacuación”.

Desde ayer, Emergencias 112 ha gestionado 709 incidencias, con 377 en Alicante y 327; unas cifras que hoy se espera que sigan aumentando ante la intensidad de las nuevas lluvias que se esperan.

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Según la Asociación Valenciana de Meteorología, con datos actualizados de este lunes a primera hora de la mañana, ya se han registrado más de 700 mm acumulados en puntos como Forna, en la Marina Alta, con el área de la Safor también muy afectada, con 600 y 700 mm en 24 horas.

Además, el Rio Girona, a su paso por Beniarbeig, también ha dejado imágenes preocupantes de desbordamiento, con las autoridades redoblando los mensajes de precaución por la situación.

Desde ayer, el temporal no ha dejado de azotar con fuertes lluvias que han castigado también zonas como Jávea, con 260 litros por metro cuadrado en las últimas horas que han obligado a desalojar a 135 personas de un campin de viviendas próximas a barrancos.

Igualmente, en Oliva, donde la lluvia no cesó en todo el día, dejando calles y caminos anegados, como en Denia, donde muchos se vieron con el agua hasta las rodillas y más ríos desbordados con el agua llegando a las carreteras.

Hoy, la situación continúa con alerta máxima y la UME desplegándose también en la ayuda.