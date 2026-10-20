El temporal no dio tregua ni durante la noche, con más lluvias torrenciales que obligaron a nuevos rescates y cortes de carreteras en Alicante y Murcia

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer octogenaria en Oliva durante las labores de rescate tras las lluvias por la DANA Adam

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La DANA Adam, que se ha cobrado cinco víctimas mortales en España, continuó causando estragos en el litoral mediterráneo también durante la pasada noche, con el temporal cebándose especialmente con Alicante y Murcia, donde nuevamente se repitieron escenas de tensión con fuertes inundaciones que obligaron a los efectivos de emergencias a seguir multiplicándose tras una jornada sin tregua.

Aunque hoy por fin los avisos meteorológicos están desactivados, en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, la situación, con lluvias que llegaron a superar los 700 litros por metro cuadrado en 24 horas algunos puntos, como en la comarca de la Safor, en Valencia, o la de la Marina Alta, en Alicante, hizo recordar a la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, así como la riada histórica de 1987que dejó el récord de 817 litros por metro cuadrado en 24 horas en Oliva, una de las localidades más castigadas también ayer por el paso del temporal.

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Las últimas lluvias de la DANA Adam causan más estragos en Alicante y Murcia

Al cierre de su descarga de lluvias torrenciales en España, no obstante, la DANA Adam puso su intensidad especialmente en Alicante, donde no paraba de llover, y en Murcia, donde las precipitaciones castigaron especialmente al entorno del Mar Menor con inundaciones, escorrentías y cortes de tráfico.

En ese escenario, en localidades alicantinas como Santa Pola y San Juan circular por las calles se hacía cada vez más peligroso. En apenas media hora se registraron 35 litros por metro cuadrado, dejando también algunas calles totalmente inundadas en Guardamar del Segura.

Mientras, en puntos de Murcia, más de 130 litros por metro cuadrado en apenas horas colapsaban la red de alcantarillado en distintos puntos, con las viviendas bajas amenazadas por el agua y, nuevamente, en otra imagen que se repitió durante el día de ayer en distintos territorios, barrancos desbordados.

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Las lluvias de las últimas horas obligaron también al cierre de un puente de la AP7, donde quedaron atrapadas 13 personas que ya han sido rescatadas.

En la localidad murciana de Los Belones, distintas carreteras también tuvieron que ser cortadas, mientas en San Pedro del Pinatar, con el agua por los tobillos, la lluvia fue también constante durante la noche.

Junto a ello, también hubo una intensa actividad eléctrica, con relámpagos como protagonistas y el sonido de la lluvia sin dar tregua.