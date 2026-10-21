Carlos Plá Valencia, 21 OCT 2026 - 14:31h.

Un empleado del camping Azul rescató de sus caravanas cubiertas de agua a decenas de alojados, la mayoría jubilados extranjeros, que habían quedado atrapados

Los destrozos en Oliva por la DANA Adam, a vista de dron

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La madrugada del pasado domingo al lunes será difícil de olvidar para las centenares de personas que se alojaban en los campings de la playa de Oliva, Valencia. Después de un día de lluvia por la DANA Adam, cuando llegó la noche las precipitaciones se intensificaron hasta registrarse 450 litros por metro cuadrado. "El viento y la lluvia hacían tambalear la caravana, la televisión temblaba y saltó la electricidad. Daba miedo", recuerda Víctor, cliente del Eurocamping.

En cuestión de minutos el agua comenzó a subir y a colarse dentro de las caravanas y los bungalows sin que los ocupantes pudieran resguardarse en una zona segura. La situación más complicada se vivió en el camping Azul, situado junto a la playa, donde el agua de lluvia y del mar se llevaba todo por delante. "Las dunas desaparecieron y todo quedó como ves, totalmente destrozado. El agua arrancó la mitad de este bungalow que tiene vistas al mar", cuenta Joan, empleado del camping Azul.

Durante unas horas, este idílico emplazamiento se convirtió en una trampa para los alojados. "Había 200 personas, la mayoría son jubilados extranjeros, y mi compañero que estaba de noche comenzó a avisar una por una a todas las caravanas y con el agua por el pecho empezó a sacar en brazos a las personas mayores para llevarlos a una casa que está en alto", explica el joven.

"Había mucha agua, pasamos mucho miedo"

Una noche que Erica, una jubilada alemana, recuerda entre lágrimas. "Había mucha agua, pasamos mucho miedo, pero tuvimos suerte a otros les tocó lo peor", explica esta mujer que espera junto a su marido a que su coche y la caravana se sequen para marcharse de regreso a su país.

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Con las primeras luces del lunes, la imagen de los campings era desoladora. Caravanas tumbadas y anegadas por el agua y campistas tratando de rescatar los pocos enseres que se habían salvado. "A esa hora comenzaron a llegar algunos helicópteros de la Guardia Civil y de la Cruz Roja y se fueron llevando a la gente que peor estaba después de tantas horas cubiertos por el agua", explica Toni.

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Dos días después, los bomberos y los empleados de los campings siguen tratando de achicar el agua con bombas. "Queda mucho trabajo por delante. Los daños se pueden recuperar, lo peor es la pérdida de vidas humanas", lamenta.

De las tres víctimas registradas en esta histórica DANA, uno de los fallecidos, un hombre de 64 años, fue encontrado muerto en uno de estos campings tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.