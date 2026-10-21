La alcaldesa de Olivo destaca que gracias a la previsión y las alertas "se anularon todas las actividades"

El kit de supervivencia que debes conocer en caso de Dana o catástrofe

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Las imágenes de los destrozos dejados por la DANA Adam en Valencia, recuerdan inevitablemente a lo que ocurrió hace dos años cuando las riadas se llevaron puentes y arrasaron con barrios en Paiporta y el barranco del Poyo. Aquella vez fueron decenas de pueblos devastados y más de 200 fallecidos. En esta violenta borrasca las consecuencias afortunadamente han sido muy diferentes. Parece que algo hemos aprendido de aquella tragedia y la sensación de la gente es que se han sentido más arropados. La alcaldesa de Oliva, zona cero, de esta DANA ha asegurado que "Las alertas funcionaron y todos estábamos avisados".

Las lluvias han sido parecidas. De nuevo hemos visto cantidades desorbitadas, más de 700 litros de agua acumulada, pero esta vez los avisos sí funcionaron. El de La Dana del 24 fue el primer ES Alert en la Comunidad Valenciana. Desde entonces ha habido ya 30. La población sabe lo que significa esta alerta y ya atienden con más atención las indicaciones porque son conscientes que una imprudencia puede costarles la vida.

Hace casi dos años "no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo, ni dónde, ni en qué extensión; pero ni ese día ni en los posteriores", ha recordado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana de 2024, Rosa Álvarez, quien ha añadido que no es que entonces fallara la coordinación, sino que se estaba ofreciendo la Unidad Militar de Emergencias a la Generalitat "y la estaban rechazando".

Las autoridades, por su parte, destacan que esta vez los avisos se enviaron en tiempo lo que permitió que la población corriera riesgos, algo que no se hizo en 2024 cuando el máximo responsable se encontraba ausente. Las instrucciones esta vez han sido más precisas. Así lo destaca, la alcaldesa de Olivo, Yolanda Pastor: "Las alertas funcionaron y todos estábamos avisados con una alerta roja. Se anularon todas las actividades".

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Los expertos piden mensajes "más precisos" a la población

Los especialistas siguen advirtiendo de ser "más precisos" cuando se indica "riesgo elevado de inundación, súbase a plantas altas, no realice desplazamientos, no baje un garaje por el coche" para que el mensaje llegue. También es importante seguirlo al dedillo, pero no basta con informar, sino que además "hay que educar a la población para que aprenda a convivir con el riesgo, el de que esto suceda cada vez con más frecuencia".

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Cada vecino debe informarse de dónde vive, saber dónde puede haber zonas de peligro en su término municipal y que sepa actuar en condiciones de emergencia. Por otra parte, está el problema más gordo, que sigue pendiente: ¿qué hacemos con todo lo construido en las zonas inundables? Desocupaciones, desalojos son soluciones que no están en la agenda politica, pero que la realidad obliga a pensar.

La normativa que tiene que cambiar sobre el uso del suelo, especialmente donde ya haya muerto gente. Esas zonas ya sabemos que no tendrían que estar ocupadas, pero las personas han vuelto a vivir allí. La ley del suelo de 2015 limita la ocupación de zonas inundables, pero hay construcciones de años antes de esa fecha. El problema es todo lo construido antes, a orillas de un Mediterráneo que ahora se ha convertido en una auténtica bomba climática.