En Oliva, la zona cero de la DANA, llevará tiempo recuperar la normalidad tras los destrozos en el paseo marítimo provocados por la fuerza del mar

El emotivo reencuentro entre Teresa, la anciana rescatada en una tabla de pádel surf en Gandía en la DANA Adam, con los agentes que la salvaron: "Nos ayudó mucho"

Compartir







Las imágenes a vista de dron de los municipios afectados por la borrasca Adam revelan un panorama de destrucción y barro en Valencia. Habrá que esperar para que los vecinos recuperen la normalidad en sus casas y barriadas. El balance es catastrófico: cinco muertos confirmados, más dos en investigación; cientos de rescates y 2.000 evacuados que han perdido todo. La DANA ha dejado, además, de un reguero de destrucción en toda la costa, el miedo entre la gente, que algunos siguen sin poder moverse de sus casas.

Es el caso de Oliva, en Valencia, la zona cero de la DANA. A vista de dron se aprecia la dimensión de los destrozos. Las riadas han arrasado la playa de este municipio y la fuerza del mar se ha llevado por delante parte del paseo marítimo con la destrucción de casas y comercios. Se necesitarán obras y recursos para que los vecinos de este municipio puedan volver a andar por estas aceras en primera línea del mar.

PUEDE INTERESARTE Así han sido los arriesgados rescates en helicóptero de las 280 personas atrapadas en la zona cero de la DANA Adam en Oliva

Lo peor, en la Comunidad Valenciana, muchos municipios siguen cubiertos de barro y lodo, continúan los cortes de agua y electricidad en algunos puntos, y hay casas e infraestructuras seriamente dañadas. Muchas personas siguen desalojadas y los que han podido volver a casa se han encontrado las plantas bajas completamente inundadas, y los muebles y electrodomésticos inservibles, mientras los que han regresado a sus viviendas siguen luchando, escoba en mano para volver a hacer habitables sus casas y sus barrios.

Pedro Sánchez, por su parte, ha anunciado en Oliva que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica para los municipios damnificados, así como que el Estado facilitará recursos económicos en la reconstrucción y agilizará la contratación "para que se recupere cuanto antes la normalidad".

PUEDE INTERESARTE Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva tras las inundaciones de la DANA Adam

Además, ha garantizado que el Estado facilitará recursos económicos en la reconstrucción y agilizará la contratación "para que se recupere cuanto antes la normalidad".