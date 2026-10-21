Teresa, la anciana de 93 años rescatada en una tabla de pádel surf en Gandía, se ha reencontrado con los agentes que la salvaron de la DANA Adam

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GandíaEl pasado lunes 19 de octubre, la DANA Adam puso en alerta a gran parte del litoral español. La Comunidad Valenciana, las islas Baleares y algunas zonas de Cataluña activaron sus alertas ante las fortísimas lluvias caídas y ante la crecida de sus ríos y desbordamientos. Durante la jornada, se vivieron momentos dramáticos en los que los agentes y servicios de Emergencia se tuvieron que desplegar para realizar rescates. Lamentablemente, además de los daños materiales esta DANA que ya ha abandonado España también ha dejado siete víctimas mortales.

Una de la zona más castigada por las lluvias fue Valencia. En el municipio valenciano de Gandía, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos tuvieron que acudir a cientos de hogares para rescatar a los vecinos. Con todoterrenos, helicópteros, balsas y hasta tablas de pádel surf, los agentes acudieron a las viviendas para poner a salvo a todas las víctimas de estas fuertes lluvias.

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El rescate con una tabla de pádel surf

Precisamente, uno de estos rescates ha acaparado la atención debido al utensilio con el que los agentes se ayudaron para poder rescatar a una anciana de 93 años llamada Teresa. Fue el lunes 19 de octubre cuando agentes de la Policía Nacional lograban rescatar a esta anciana de 93 años que había quedado atrapada en su casa de Gandía (Valencia) en pleno temporal utilizando una tabla de pádel surf.

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Según informaba este cuerpo de seguridad en sus redes sociales, el agua en el interior de esta vivienda de la capital de la Safor, una de las comarcas más golpeadas por los efectos de la DANA Adam, superaba el metro y medio de altura y Teresa, de 93 años de edad, se encontraba atrapada. Ante esta situación, los policías consiguieron una tabla de pádel surf con la que pudieron evacuar a tiempo a la mujer.

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El reencuentro con Teresa

Tan solo un día después, los agentes han querido reencontrarse con la protagonista de este rescate. "Muchos nos preguntabais por el estado de salud de Teresa, la mujer de 93 años que rescatamos en Gandía usando una tabla de pádel surf. Pues hemos estado con ella y está de maravilla. Aquí la tenéis. Te has ganado nuestro corazón, Teresa", escribían los agentes en sus redes sociales mientras compartían un vídeo del momento.

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En la publicación se pueden ver a los agentes de Policía Nacional que participaron en el dispositivo de rescate felicitando a Teresa por haberles facilitado tanto su labor en pleno temporal. Agradecida y emocionada, la anciana de 93 años reconocía que en su juventud había sido "muy deportista y bailarina", motivo por el cual pudo ayudar a estos policías en su rescate.

"Nos alegra verla tan bien", reconocían los policías antes de despedirse de Teresa. "Muchísimas gracias por haber venido a visitarme", terminaba agradeciendo esta mujer que se ha convertido en una de las caras de las víctima del fortísimo temporal.