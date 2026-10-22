A raíz del proyecto se ha elaborado un documental titulado '340.000'

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Dos años después de la dana de 2024, miles de familias han logrado recuperar uno de los tesoros más valiosos: sus fotografías dañadas por la Dana. La Universidad Politécnica de Valencia inició un proyecto de restauración de fotografías tras la catástrofe y acaba de estrenar el documental sobre el proceso, titulado '340.000'.

Durante semanas se tuvieron que limpiar las calles del barro que las inundaba y muchas familias perdieron sus hogares y sus objetos más preciados. Además de los fallecidos, miles de familias lo perdieron todo y, durante estos dos años se han logrado recuperar y restaurar más de 340.000 fotografías familiares. "Las fotografías son irremplazables" señala Pilar Soriano, Codirectora de 'Salvem les Fotos UPV/Recuperar las memorias'.

Uno de los objetos más valiosos que se perdieron en esa Dana fueron las fotografías, y no por su valor económico. Para muchas familias, una fotografía es el único recuerdo que guardan de un familiar o ser querido y si se trata de una imagen antigua, obtener una copia puede ser muy difícil o incluso imposible. "Lo importante que es guardar nuestras fotografías, que son las que atesoran nuestras memorias y nuestra historia", explica Pedro Vicente-Mullor, Codirector de 'Salvem les Fotos UPV/Recuperar las memorias'.

Memorias recuperadas tras la dana de 2024

Parecían perdidas para siempre, pero apenas unas horas después del desastre la facultad de bellas artes de la Universidad Politécnica de Valencia se puso manos a la obra para tratar de recuperar las fotografías dañadas por el barro. Dos años después Pilar Soriano todavía recuerda como fueron los primeros meses del proyecto: "El olor a barro, el olor a lodo, la cantidad de fotografías".

Gracias a decenas de estudiantes voluntarios y herramientas con inteligencia artificial se lograron limpiar y escanear más de 300.000 imágenes que al principio ocupaban "hasta 12 congeladores llenos", recuerda Pilar Soriano.

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Por otra parte, Luis Zurano, director del documental que se ha realizado a raíz del proyecto de restauración, explica que "este proyecto al final es sanador, tiene momentos muy duros y muy buenos".

"Agradecidos, porque volvemos a tener la posibilidad de enseñar esas fotos dentro de unos años y es un elemento más para la memoria y es muy importante" expresa Ignacio Zurano, vecino de Paiporta afectado por la Dana. Un testimonio que demuestra la importancia del arte, de la ciencia y de recuperar la memoria.