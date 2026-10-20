Muchos vecinos permanecen en sus casas sin atreverse a bajar a la calle tras el paso de la DANA, en Valencia

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La DANA que ha arrasado en Valencia dejó atrapados a decenas de personas; alguna de ellas siguen, este martes, paralizados de miedo, no se atreven a salir de sus casas y enfrentarse a la calle porque la dura experiencia les ha quitado las ganas. Los vecinos, que tratan de recuperar la normalidad de sus vidas lo cuentan con sus palabras: "Ha sido como una película de terror".

Desde sus balcones desde donde muchas personas, casi todas mayores rechazan bajar y no se atreven a poner un pie en la calle. Repiten la misma frase: "Mucho miedo".

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Elí tampoco se atreve a poner un pie en la calle. Dice que no se arriesga porque es difícil imaginar la pesadilla que vivieron a los que no vimos el horror del agua que subía a toda velocidad y se metía en todas partes. "Mi cama que era lo más alto porque estaba subiendo el agua y después la cama se fue flotando."

Leticia todavía se emociona cuando recuerda esa noche ella junto a su perro en la azotea y allí se quedaron toda la noche abrazados, mojados y asustados tratando de protegerse de la lluvia, del trueno, del viento, del desastre. "Tengo pesadillas", dice.

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Otra vecina que tuvo que ser evacuada lo dice aliviada de que todo haya pasado: "Parecía una película de terror, porque llovió, mientras seguía subiendo el agua. Nos tuvo que ayudar la UME a poder abrir el garaje. Accedieron a su casa cuando bajó el nivel del agua porque antes la con la fuerza del agua no se podía.

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"No estuvimos solos"

Algunos estaban a salvo, desde sus balcones, veían a los que estaban en apuros y sufrían por ellos. "Estábamos a salvo, pero veías a gente que no".

Es que Gemma no dudó y antes de que fuera demasiado tarde se llevó a medio vecindario con ella, aunque el espacio era pequeño para tantos lo compartieron y el miedo tocó a menos. "Nos fuimos todos al piso de mi suegra y allí éramos 22 personas, cuatro perros, dos niñas, algunos en la escalera, como hemos podido.

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Esta DANA, sin embargo, a pesar de su violencia y del miedo, hubo ES-Alert y ayuda inmediata. Esta vez hubo una diferencia, dicen: "Tengo que decir hoy en Mayúsculas, que "no estuvimos solos, nos sentimos arropados", aseguran.