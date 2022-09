Alba Carrillo reacciona a la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes: "Parece que hablan de un difunto"

Después de más de 7 años de relación (que, por cierto, comenzaron “oficialmente” cuando él tenía 40 años y ella solo 19) Risto y Laura Escanes lo han dejado. La forma de comunicarlo ha sido un poco circo: cuenta atrás en Instagram incluida. En Twitter desde luego no se habla de otra cos a, y no es para menos.

Ya sabemos que a Alba no hay que tirarle del carrillo, porque si no ella no tiene más remedio que hablar. Y, claro, en una de las rupturas más fuertes del año, pues no iba ella a quedarse callada.