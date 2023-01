Mayka Navarro, la reportera más popular de la televisión, abre su corazón: "No he podido ser madre"

Nacida en Barcelona, la reportera de 54 años es amante de su moto. Asegura que no puede vivir sin ella, es su medio de transporte favorito y el ideal para moverse en una ciudad como la suya.

Ahora, su pequeño disfruta de la compañía de Lola, la segunda en llegar a esta familia, y ya están esperando sus primeros cachorritos. Mayka se muestra muy emocionada por esta etapa "familiar" que está viviendo y en la charla con Outdoor desvela algo que no sabíamos: "Me hubiera encantado ser madre". La reportera cuenta que no pudo cumplir ese sueño, pero sus perros le han permitido "maternar" de alguna manera y el amor que siente por ellos es superlativo.