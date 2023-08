Laura de Chiclana denuncia el "machaque" que ha sufrido en Ucrania por ser mujer: "Me lleva a ataques de ansiedad"

Aunque es cierto que ha vivido episodios muy duros en Ucrania que la han hecho dudar de si debía seguir. "Me planteé no regresar", cuenta al recordar la muerte de su amigo, Chris Parry . Desde entonces, la periodista es aún más consciente del peligro que corre cada día en el frente. Pero, más allá del miedo, hay algo que le ha afectado de manera más drástica en su experiencia.

La sevillana está convencida de que acabará yendo a terapia para tratar todo ese "machaque" con el que ha convivido a lo largo de su estancia en la guerra. Sin embargo, asegura también que no se rendirá: "Me digan lo que me digan, yo sigo", afirma orgullosa. Su padre, cuenta, la enseñó a no tirar la toalla y tiene claro que esta ocasión no será diferente.