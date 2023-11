Violeta Mangriñán comparte la reacción de su hija Gala al ver a su hermana Gia por primera vez

En un encuentro exclusivo, que puedes ver en este vídeo, la influencer nos contaba que, a diferencia del primer embarazo, con el segundo se siente "más cansada y con más rentención líquida". "El cansancio se debe a que tengo una bebé pequeña, descanso menos. No he tenido muchos vómitos ni esas cosas, no me puedo lamentar tanto", aseguraba tras entrar en el tercer trimestre de embarazo.