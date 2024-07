Lo ha hecho a través de sus historias, donde de vez en cuando comparte pequeñas píldoras de lo que es su día a día. Hace nada la veíamos, precisamente, preparando una receta de arroz con pato y setas con su chico. " Llevo como seis días con mareos . Sin micromareos, me duran dos, tres segundos… pero me da vueltas todo", ha explicado la hermana de Laura Matamoros .

Es por eso que ha decidido dejar de poner en un segundo plano su salud para priorizarse y poner remedio a este problema que estaba empezando a imposibilitarle en su día a día . "Antes me daban porque hacía un movimiento brusco, pero ahora están siendo sin sentido. He ido al médico y es por las cervicales . Me han dicho que tengo vértigos periféricos y la tensión baja ", ha explicado la hija de Makoke.

Tras su visita al centro médico, Anita Matamoros Giaver tendrá que estar unos días tomando una medicación. "No es nada preocupante, estoy fenomenal. Me ha dado una medicación y me ha dicho que en unos cuatro días se me tendría que ir…", ha señalado la influencer, que ha querido zanjar cualquier rumor de un posible embarazo. "No os avalanchéis, que no tengo nauseas ni nada de eso... Por favor", ha pedido entre risas.