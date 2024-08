Hugo Sierra ha enseñado el regalo que le ha hecho a su hija en común con Ivana Icardi por su tercer cumpleaños . Todo apunta a que el que fuera concursante de ' Supervivientes ' y ganador de 'Gran Hermano Revolution' no acudió a la celebración que organizó la argentina hace unos días para Giorgia y sus amigos del cole, pero que sí le ha preparado a la pequeña su propia fiesta de cumpleaños.

Aunque no suele actualizar sus redes sociales a menudo, el cumpleaños de su hija en común con Ivana Icardi nunca falla. Su legión - como llama a su comunidad de seguidores- esperaban ya con ansias esta publicación en su perfil oficial de Instagram, que no se ha hecho esperar demasiado. Un par de días después de que la hermana de Mauro Icardi llevara a su hija y a sus amiguitos a un parque acuático con espectáculos de delfines y con una merienda con temática Disney, Hugo Sierra no se ha perdido el soplar las velas con su niña.