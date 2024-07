Finito, novio de Ivana Icardi, reaparece y anuncia la decisión que ha tomado: "Es un acto de valentía"

El cantante, que temía acabar siguiendo los pasos de su madre debido a sus problemas, no ha dudado en mostrar su vulnerabilidad ante sus miles de seguidores, a los que no ha dudado en hablar desde el corazón.

"He hablado con con mi psicóloga y me ha dicho que tengo que abrazar mis críticas y las cosas que me digan e intentar hacer de mi debilidad una fortaleza, como payaso y eso. Por eso, he llegado a la conclusión de que a partir de ahora mi sueño y mi objetivo va a ser ser payaso. De los de verdad, de los que hacen gracia", dice sin apenas poder contener las lágrimas de los nervios que tiene.