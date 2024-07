Pero es que hace unos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes' hablaba de su crisis con Pablo Pisa: "Pensar que en alguna ocasión he pensado en dejar la relación en momentos de mucho estrés me da miedo. Me da agonía imaginar que en algún momento he estado a punto de perder todo esto; la felicidad más grande que me ha podido brindar la vida".

Tras esto, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha emitido un comunicado anunciando su drástica decisión y confirmando que su relación está más en la cuerda floja que nunca. "Estaba equivocada en todo si esto me lleva a perder a mi pareja. No sé qué puedo hacer. Lo siento. Me voy de aquí porque no tengo fuerzas. Esto es lo peor que me ha pasado y no sé cómo arreglarlo", ha expresado.