IlloJuan es uno de los youtubers más exitosos de España y con su último vídeo ha sacudido no solo a su comunidad, sino a todos los que han oído hablar alguna vez de su relación con Masi , actriz y presentadora con la que llevaba seis años y con la que acaba de romper. El motivo por el que han roto este noviazgo que ambos consideraban idílico es porque cada uno de ellos quiere vivir en una ciudad : él no se quiere mover de su Málaga natal y ella está trabajando en Madrid, donde cree que puede seguir creciendo profesionalmente.

Las redes sociales se llenaron de lamentos, siendo la más repetida la frase "ya no creo en el amor". Un comentario parecido le ha llegado en su bandeja de mensajes directos a Marina García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "IlloJuan y Masi lo han dejado. Si lo dejáis Jesús y tú, yo ya dejo de creer en el amor", le dice una seguidora, a la que la influencer le ha confesado que también le ha impactado la noticia: "Lo he visto y me he quedado loca, la vida es tan cambiante".