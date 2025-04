Con total honestidad y sin ánimo de aparentar algo que no es, Alejandra Rubio sacaba a relucir su lado más humano. " Carlo y yo no somos la mejor pareja del mundo . Tenemos nuestras cosas y seguimos unidos porque nos queremos y tenemos un hijo en común . Tenemos unan vida maravillosa, pero hay días que digo: 'oiga, señor, no te soporto'. Igual que hay días que él a mí tampoco. Y punto. La vida es mucho más profunda", señalaba la sobrina de Carmen Borrego, dándole la mayor naturalidad del mundo a esos días complicados en pareja en los que lo importante es salir juntos adelante.

"Me vi sola. Salvo por parte por mi madre, mi entorno no me apoyó. Me alejé de mis amigos e hice mucho equipo con Carlo. Era como mi manera de protegerle porque vivíamos lo mismo y solo quería estar con él", confesó en Vamos a ver, donde cada vez está abriéndose más sobre su relación con Carlo Costanzia, con quien tiene un hijo de cuatro meses.