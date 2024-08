Tatiana Delgado explica el motivo de su desaparición y de su cambio radical: "Todo tiene un final"

Tras probar suerte en el mundo de la televisión y verse superada por las críticas en las redes de los haters, Tatiana Delgado sintió que tenía que poner fin a una situación que le estaba haciendo daño y que estaba poniendo en riesgo su salud. "He sufrido mucho, pero he aprendido de lo malo. He estado años perdida, desubicada", ha confesado ahora tras lograr sentirse de nuevo fuerte.