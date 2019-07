Tatiana Delgado 'Supervivientes' posa en topless con su nuevo look: "Soy tan rara que no me siento cómoda"

La finalista del reality de supervivencia ha confesado en su cuenta de Instagram que no se siente cómoda haciendo topless en la playa. Pero... ¡Para todo hay una primera vez! Y sino que se lo digan a Tatiana, que ha decidido dejar a un lado sus complejos y ¡desprenderse de la parte de arriba de su bikini! Para dejar constancia de este "histórico" momento, ha publicado en sus redes un espectacular posado pillando por sorpresa a sus más de 64 mil seguidores, que se han desecho en halagos. Si quieres ver su posado y su nuevo look, dale al play del vídeo .

"La gente me pregunta que por qué no hago topless en la playa. Soy tan rara que no me siento cómoda. Hoy ha sido mi primer día después de 15 años bailando medio en bolas. Lo mío es rizar el rizo", escribe junto a la foto en la que podemos ver, además, ¡su espectacular cambio de look!