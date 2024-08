La novia de Isaac Torres comunica entre lágrimas el decisivo paso que han tomado en su relación

"Estos últimos meses han sido de transición para mí. No han sido fáciles. Para pensar en uno mismo tienes que dejar atrás cosas que creías que te hacían feliz cuando al final te das cuenta de que no . Que quizás lo que tú creías que te hacía feliz no te está haciendo feliz", avanza a través de sus redes sociales.

"Las mejores decisiones se hacen temblando de miedo. Estoy acojonada. Muchos diréis que estoy loca (...) Apareció una persona que me hizo ver la vida de otra manera. Me voy a vivir a Cádiz, me voy a vivir a El Puerto de Santa María, dice mientras vuelve a hacer referencia a "esta persona" que cambió por completo su manera de entender las cosas. "Isaac me hizo ver la vida de otra manera".