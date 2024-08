Adara Molinero lanza un enigmático mensaje mientras Álex Ghita niega su ruptura: "Me perdieron"

Adara Molinero ha vuelto a sembrar la duda entre sus seguidores con su última publicación en Instagram. Si recientemente su novio Álex Ghita negaba los rumores de ruptura en 'Socialité Club' y daba explicaciones a por qué la exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' le había dejado de seguir en redes, ahora el enigmático mensaje que ha lanzado la influencer acerca más la teoría de que ambos ya no son pareja .

"Yo no perdí, a mí me perdieron", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes', acompañando esta declaración de un vídeo en el que ella aparece nadando en la piscina. En las imágenes, Adara Molinero se muestra fuerte, poderosa, tal como han recalcado sus seguidores que han entendido estas palabras como la confirmación de que ya no está junto a Álex Ghita.