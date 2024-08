Álex Ghita, ex de Adara Molinero, habla de su relación con Miguel Frigenti y aclara si es bisexual

"Se habla incluso de una bisexualidad por tu parte...", apunta entonces la periodista, ante lo que Álex Ghita comenta: "¡Qué va, qué va! Yo soy una persona como muy alegre, como muy divertida y todo lo contrario: tengo muy claro lo que soy y lo que me gusta. Nunca lo he probado y no está en mi lista de cosas pendientes". Además, ha añadido que cree que Frigenti ha "manipulado" sus conversaciones para hablar en televisión del vínculo que tuvieron en el pasado.