Ariadna Cross ha recibido muy preocupada un diagnóstico médico por el que va a tener que hacer un cambio en su vida . La que fuera concursante de ' Gran Hermano 12 +1 ' se ha llevado una mala noticia acerca de un problema de salud que sospechaba que tenía , pero que no consideraba que pudiera ser grave ni que tuviera esas consecuencias de no tratárselo. La influencer de 37 años ha contado todos los detalles que ha conocido ahora.

Tal como ella misma ha explicado a sus seguidores a través de sus stories de Instagram, todo empezó cuando hace unos meses se contagió de covid y su garganta se vio afectada. Aunque en un primer momento no le dio más importancia y se recuperó con normalidad, un posterior atragantamiento le recordó a la hija de Fortu que no estaba bien del todo

"Me he puesto bastante triste porque me ha dicho que si no lo curo bien puede aparecerme un pólipo y con ello consecuencias en mi voz. Cantar es mi vida y pensar en que pueda tener problemas con eso me pone muy mal...", ha confesado la hija de Fortu.