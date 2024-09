Alma Bollo habla del peso que ha perdido quince días después del parto: "Pesaba 82 kilos"

Recién mudada de la casa de la playa e ilusionada con esta nueva maternidad, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha dado un detalle muy personal que ha conocido ahora cuando se ha subido a la báscula . Tras hacer la confesión de que ella por regla general no se pesa para no "obsesionarse con un número" , esta vez ha hecho una excepción y en la casa de su suegra ha conocido el sorprendente resultado.

Y, si con total naturalidad Alma Bollo enseñaba el estado real de su barriga tras el nacimiento de su segundo hijo, también ha sido de lo más clara a la hora de decir los kilos que ha cogido durante este embarazo y todo lo que ha perdido en apenas 14 días . "Yo en este embarazo he cogido 22 kilos , que sinceramente yo me veía y creía que había engordado tanto. Pesaba 82 kilos ", ha manifestado todavía sorprendida por esta cifra.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha contado con detalle todo lo que le ha hecho subir de peso y, lo que le ha puesto más contenta tras este descubrimiento y es que ha bajado 14 kilos en 15 días . "Hoy me he pesado y peso 67,9 kilos ", ha confesado acerca de este tema que es importante para ella y que le ha hecho rayarse en más de una ocasión.

De hecho, después de contar que no se pesa nunca y que ella solo se limita a entrenar, lo que tenía muy claro Alma Bollo es que no sería quedar con esos kilos que había cogido, pero no se imaginaba que los pudiera perder tan rápido. "El cuerpo cambia. Te reacciona de una forma u otra. No todos los embarazos son iguales", ha reconocido.