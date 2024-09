Terelu Campos ha celebrado su cumpleaños . Aunque siempre ha sido un día especial para ella, desde la muerte de su madre se ha convertido en una celebración agridulce . Por eso, para la colaboradora de 'De Viernes' ha sido muy importante la gente que le ha acompañado en este día tan señalado. De ahí que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia hayan sido tan criticados, pues no han acudido a la fiesta .

Pero su felicidad y los asistentes a la celebración no han sido los protagonistas de esta publicación, sino Alejandra Rubio, que ha sido la gran ausente. La influencer, que está embarazada de seis meses, no ha acudido al cumpleaños de su madre. Por extensión, tampoco su pareja, Carlo Costanzia. Una ausencia que ha sorprendido mucho a los seguidores de las Campos, que no han dudado en afearle este gesto a la joven de 24 años.