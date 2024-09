Jorge Pérez ha sido uno de los concursantes de ' Supervivientes All Stars ' al que más se le ha notado lo que es pasar hambre en Honduras. El guardia civil ha seguido con sus rutinas y ejercicio a pesar del verano y ahora ha mostrado su evidente cambio físico un mes después de vivir la experiencia en el reality más extremo.

"Apenas tengo ansiedad con la comida, pero no me privo de nada", decía a sus seguidores antes de volver a ponerse en forma y retomar el deporte y su lifestyle. Y ese esfuerzo por recuperar volumen y recuperar el estado antes de entrar en 'Supervivientes All Stars' lo ha logrado, tal como ha mostrado con dos imágenes en las que deja constancia de su antes y después.