Marta Peñate no puede quedarse embarazada de Tony Spina durante su viaje a las Maldivas: el motivo

A pesar de los deseos y buenas intenciones de sus seguidores, Marta Peñate no puede quedarse embarazada de Tony Spina durante su romántico viaje por Las Maldivas y Tailandia por un motivo que se ha visto obligada a recordar.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones junto a Tony Spina. La pareja, que acaba de poner rumbo a Bangkok tras pasar unos días en Maldivas, ha presumido a través de sus redes sociales del inolvidable viaje que están viviendo. Al ver sus publicaciones en las paradisiacas playas de las islas del océano índico, muchos de sus seguidores han tratado de levantar el ánimo de la canaria mandándole mensajes y diciéndole que no se preocupe, que seguro que después de un viaje así vuelve a España embarazada.

Algo que jamás ocurrirá, pues es biológicamente imposible. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva años tratando de quedarse embarazada. Pero por distintos y múltiples problemas relacionados con su fertilidad, que se quede embarazada a día de hoy de manera natural no es una posibilidad (aunque a ella misma aún haya días que le cueste asimilarlo y también haya pensado que podría pasar durante este viaje).

Hace aproximadamente año y medio, la exconcursante de 'Gran hermano' fue diagnosticada con hidrosalpinx , una patología que se caracteriza por la obstrucción de las trompas de Falopio y la acumulación de líquido en su interior. “Ese líquido es tóxico y los espermatozoides no son capaces de llegar al óvulo”, contaba entonces la influencer en su canal de mtmad.

Dado que esta alteración en el aparato reproductor femenino hace que los espermatozoides mueran al entrar en contacto con este líquido, la única opción para lograr la fecundación en estos casos es la reproducción asistida. No obstante, esto tampoco garantiza que el embarazo llegue a término, ya que existe riesgo de que este líquido baje desde las trompas de Falopio, entre en contacto con el embrión y se produzca un aborto natural.

Para evitar esto, Marta Peñate decidió someterse a una cirugía para extirparse las trompas y poner fin así a su problema de hidrosalpinx. Sin ellas, no existe posibilidad alguna de que se quede embarazada de forma natural, pues los espermatozoides no tienen manera de llegar al óvulo y fecundarlo. Para conseguirlo, debe recurrir a la fecundación in vitro (proceso en el que lleva inmersa desde hace tiempo y para el que ya se ha realizado varias implantaciones embrionarias, todas ellas sin éxito).