Marta Riumbau confiesa el motivo por el que no se ha pesado en todo su embarazo

Marta Riumbau confiesa el motivo por el que no se ha pesado desde que está embarazada . La influencer no se ha subido a la báscula en toda su gestación y desconoce los kilos que ha engordado a lo largo de sus casi ocho meses de embarazo.

A la exnovia de Diego Matamoros no le preocupa su peso. Está feliz y cumpliendo su sueño de ser mamá soltera. Cuida su alimentación y acude a sus revisiones ginecológicas cuando corresponde. Su médico, tal y como ella misma ha confesado, no está llevando un control de su peso.

Preguntada por sus seguidores sobre este tema, la futura mamá primeriza no ha dudado en responder. "Mi médico no es partidario de pesar a sus pacientes. Un día le pregunté por qué. Me dijo que es contraproducente porque puede haber chicas que pueden llegar a tener mucho control, o que se obcecan mucho en un número y al final ese peso es del peso del bebé, del líquido amniótico, de la sangre, de todo lo que hay dentro", explica.