El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha destapado la razón por la que su relación con la influencer se terminó

El que fuera pretendiente de María Hernández en el mítico programa de Mediaset ha revelado cómo se encuentra y dónde está viviendo

Susana Megan celebra haber superado un trastorno tras su ruptura con Manu Lombardo: "Era un reto más"

Una de las finales más recordadas de la historia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es la de Manu Lombardo, porque había una gran expectación por ver a qué pretendienta escogería finalmente: si a la italiana Paola Pimentel, a Ruth Basauri o a Susana Megan. Finalmente, el amigo de Cristian se decantó por la de Alcoy e iniciaron una bonita historia de amor que llegó a su fin a comienzos de este verano. Ahora, tres meses después de ese momento, el creador de contenido ha revelado por el fin el motivo de la ruptura.

Cuando cada uno de ellos anunció la separación, los dos utilizaron palabras cariñosas para referirse al otro, lo que daba a entender que la ruptura no había sido por un asunto espinoso como infidelidades pero también se mostraron los dos muy tristes por decirle adiós a una relación que se había prolongado durante nueve años. Ahora ha sido Manu el que ha confirmado en sus stories de Instagram que no hubo graves problemas que marcasen el fin de su historia de amor: "No rompimos por nada malo que sucediera".

"Simplemente llegamos a la dolorosa conclusión de que no nos hacíamos suficientemente felices", ha confesado el que fuera pretendiente de María Hernández en el mítico programa de citas, que también ha reconocido que sigue echando de menos a su ex, que sabe que ambos se siguen "llevando en el corazón" porque se quieren "de otra manera" y que solo tiene palabras bonitas que dirigirle: "Siempre será alguien importante y especial en mi vida que me tendrá siempre que me necesite. Es una de las mejores personas que he conocido y tiene un corazón lleno de amor y bondad, siempre dispuesta a ayudar a los demás".

Pese a los buenos recuerdos que conserva de Susana y lo que la echa de menos, está convencido de que la decisión de romper fue la mejor que pudieron tomar, revelando de paso que no fue uno de los dos quien dejó al otro sino que fue una decisión que tomaron juntos: "En ocasiones y contra todo pronóstico hay cosas que no pueden ser y esta es una de ellas. Creo que la decisión que tomamos fue por nuestro bien, por muy dura que fuera".

Su nexo en común

Sus seguidores más fieles no solo le han preguntado cómo se lleva actualmente con Susana, sino que también han querido saber si ya no ve a Teddy, su perrito en común. Él les ha explicado que actualmente, como está residiendo en el pueblo de sus padres en Extremadura y la influencer sigue en Madrid no puede estar con su mascota, pero que tan pronto como pueda irá a recogerlo y pasarán una temporada juntos.

"Susana siempre ha sido muy comprensiva y nunca ha habido impedimentos entre nosotros en ese sentido, ni los habrá. Lo extraño muchísimo. No veo la hora de poder abrazarlo, llenarlo de besos y volver a disfrutar de nuestros paseos juntos. Me tranquiliza saber que está bien cuidado y en manos de alguien que lo quiere tanto como yo", ha declarado el influencer.

Su cambio de vida

Por último, Manu les ha contado a sus seguidores que sigue residiendo en el pueblo junto a su familia y que, al menos, se quedará hasta noviembre para ayudarle a sus padres con la mudanza a Badajoz, ciudad en la que se compraron un piso tras vender el que tenían en Mataró. Cuando termine de ayudarles, decidirá dónde fijar su residencia, pues no sabe si querrá volver a Madrid, ciudad en la que vivía con Susana.

Ha reconocido que se encuentra en un "momento de transición" y que sigue adaptándose a su "nueva vida": "Como es natural, hay días que se me hacen más llevaderos y otros no tanto. Pero sé que debo ser paciente, porque solo el paso del tiempo tiene el poder de calmar y poner todo en su lugar. Paso mucho tiempo reflexionando, recordando los momentos felices y también los que no fueron tanto. Trato de identificar dónde me equivoqué, para aprender de ello y ser una mejor persona".