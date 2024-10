Críticas a Anabel Pantoja por desvelar los retoques que se hará en cuanto dé a luz: "Necesita otros cambios"

Anabel Pantoja está en la recta final de su embarazo. Para la sobrina de Isabel Pantoja no hay nada más importante ni emocionante que el tener ya a su primera hija en brazos, fruto de su relación con David Rodríguez . Sin embargo, hay otro tema que también le preocupa y para el que ya se ha puesto manos a la obra. La exconcursante de ' Supervivientes ' ha acudido a su clínica de confianza y ha desvelado los retoques estéticos que se hará en cuanto dé a luz . Una información que no ha pasado desapercibida para sus seguidores y que ha sido objeto también de críticas .

Las palabras de la sobrina de Isabel Pantoja no se han interpretado del todo bien y algunos han destacado que esté más preocupada por el físico que por el cambio de vida que va a tener después de dar a luz. Lo que la exconcursante de 'Supervivientes' quiere es que su rostro luzca sin ninguna arruga y que no tenga apariencia cansada. Para ello, su solución será un "Dopamine Beauty" o lo que ha explicado el doctor que es un tratamiento dirigido a mejorar la calidad de la piel.

"Consiste en unos pocos puntos de ácido hialurónico que reposicionan tu cara ", le han detallado a Anabel de lo que es un primer retoque unido a otro el "Face Up" , destinado a elevar zonas a través también de un láser CO2 y un tratamiento "Total Eyes ". "Me hace falta", ha recalcado la influencer que está viviendo estos meses muchos problemas con el sueño y que tiene miedo de que esto se agrave tras el nacimiento de la bebé.

Sin embargo, las redes no opinan de la misma manera. Y, aunque saben que está en todo su derecho a hacerse cualquier retoque estético para verse mejor, no entienden el orden de prioridades de la influencer. "Ya no sabe qué hacerse", "¡qué manía de ponerse tallas menos", "como no cambie sus hábitos, nada funcionará" o "necesita otros cambios", son algunos de los comentarios que han seguido a esta publicación.