Isa Pantoja explica el motivo por el que no disfrutó de su boda con Asraf Beno: "Me da penilla"

Isa Pantoja celebra su primer aniversario de boda con Asraf Beno . Un momento muy especial en la vida de la hija de Isabel Pantoja, que recuerda con mucha alegría e ilusión su enlace matrimonial. Un día mágico día que, no obstante, quedó empañado por la ausencia de su madre y por otro motivo del que la exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' ha querido hablar ahora y por el que no pudo disfrutar como le hubiera gustado de su boda.

La que también fuera concursante de 'Supervivientes' no da crédito de lo rápido que ha pasado este último año. Entre su luna de miel, su trabajo como colaboradora e influencer, los viajes que ha hecho y las obras (por fin terminadas) de su nueva casa de El Puerto de Santa María, en Cádiz , no ha sido consciente del paso del tiempo.

"Ha pasado un año volando. Super rápido", dice asombrada de que hayan pasado ya 365 días del día de su boda . " Me da penilla", reconoce. "Porque pasó tan rápido...", dice apenada mientras reflexiona y piensa en todo lo que ha vivido este año con su marido, al que conoció hace seis años en 'GH VIP'.

Isa, que ha querido abrir de nuevo el álbum de su boda, no ha dudado en sincerarse sobre cómo vivió realmente este día. La joven, reconoce que disfrutó "un montón" de la fiesta, que tuvo lugar en una hacienda sevillana con guiños al mundo árabe. Sin embargo, hubo algo que impidió que la felicidad de Isa fuera completa (y no tiene nada que ver con la ausencia de Isabel Pantoja).

La colaboradora de 'Vamos a ver' explica que aunque "disfruté un montón", no pudo hacerlo "al 100%". Tal y como ella misma ha reconocido, los nervios y la ansiedad que sentía, así como su afán por conseguir que todo saliera perfecto, le impidieron hacerlo.

"Entre los nervios , entre que quería estar con todos los invitados , estar pendiente a que no faltase nada. ..", dice recordando aquel importante día de su vida como uno de los más maravillosos, pero a la vez "super estresante".

A su boda acudió la que ella quiso y aquellos que quisieron acompañar a la pareja en un día tan importante. Los nervios ant e la posibilidad de que algo no pudiera salir según lo planeado , eran lo de menos.

Isa no volverá a casarse con Asraf. Y si lo hace, no será nunca lo mismo. Por ello, no ha dudado en otorgar su mejor consejo y aprendizaje a sus seguidoras: "Si os vais a casar, disfrutadlo al 100%, porque va solo. Que fluya la cosa".