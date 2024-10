Sofía Suescun, emocionada, recibe una buena noticia: "Me ha tocado el corazoncito"

Sofía Suescun ha aparecido para contar a sus seguidores una buena noticia que ha recibido . La ganadora de ' Gran Hermano ' y también de 'Supervivientes' no ha podido mostrarse más ilusionada tras conocer lo que ha conseguido a partir de la recaudación del mercadillo solidario que montó hace unas semanas. Un hito de lo más importante y que ha terminado por emocionarla mucho.

Hasta que se ha enterado de una noticia que le ha removido por completo. "Me ha tocado el corazoncito" , ha confesado Sofía Suescun al saber que un animal, "un ser de luz" , como ella los llama va a tener una segunda oportunidad gracias a lo conseguido a partir de su mercadillo solidario y la acción que lleva a cabo la organización 'HappyDog Rescates' .

"Me he puesto muy contenta. Sin vosotros no hubiera sido posible", ha dicho a todos los que participaron tan activamente en su mercadillo comprando y llevando comida para los animales. Mención especial ha querido dedicar a Silvia y a todas las protectoras en general. Para la influencer "son ángeles caídos del cielo" y la labor que hacen con los animales heridos y abandonados es encomiable.