Noemí Salazar comparte su diagnóstico tras acudir al hospital: "Tengo que operarme"

Es conocida por sus seguidores la enfermedad del oído que padece Noemí Salazar. Sin embargo, en los últimos meses, esta se ha preocupado más al sentir que ha perdido todavía más capacidad auditiva. Es por ello que ha acudido al hospital y ha tenido una charla muy importante con un otorrino que le han recomendado para su caso. De esta cita médica, la exconcursante de 'GH VIP ha sacado unas conclusiones: "Me ha dicho el doctor que tengo una pérdida de audición muy grave y que tengo que operarme ", ha contado la influencer.

Tras llevar un tiempo en el que su problema se ha agudizado y cada vez resulta más limitante, la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha conocido su diagnóstico y los pasos que ahora tiene que dar. "Me tengo que operar, pero primero me tienen que hacer un TAC completo y a partir de ahí me darán fecha para la intervención", ha confesado, visiblemente preocupada, la influencer.