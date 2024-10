Jesús Molinero recuerda su conflicto con Adara tras las declaraciones de su hija sobre Isa Pantoja

"Eres más simple que una lechuga. Deja a tu madre en paz ya. Si no hablas de ella no interesas, ¿verdad? Y si no hablas de ella no hay dinero. Eres la enemiga de tu propia madre". Ese fue el tuit que Adara Molinero escribió cuando escuchó la promo de '¡De viernes!' en la que Isa Pantoja confesaba que sentía que se había quedado "huérfana por segunda vez" y anticipaba que iba a hablar de los aspectos ocultos de su relación con Isabel Pantoja.

A muchos les sorprendieron estas palabras de la exconcursante de 'GH' porque en los últimos años ella ha concedido varias entrevistas, tanto en televisión como en revistas, para hablar de la relación con sus padres, Elena Rodrígyez y Jesús Molinero. Sobre su conflicto con su padre se sinceró en una entrevista en el 'Deluxe' en febrero de 2020, momento en el que se rompió su relación, que sigue rota a día de hoy.

Para que no haya dudas de que su relación sigue rota, Jesús se define así en X: "Personajo eventual. Galardonado como padre del año 2020 y nominado tres años consecutivos"; red social en la que, tras las declaraciones de su hija en común con Elena Rodríguez, él ha querido posicionarse a favor de la prima de Anabel Pantoja: "Isa Pantoja ha demostrado hoy que puede contar su vida sin hacer daño a nadie. Y La Pantoja ni siquiera es consciente del tesoro que tiene, triste. ¿Quién no quisiera tener una hija como ella?".

Muchos seguidores de Adara han visto esta reflexión no solo como un capote a Isa Pantoja, sino también como una forma de atacar a su propia hija. "La pregunta correcta sería: ¿Quién quisiera tener un padre como tú?", ha sido una de las respuestas que ha recibido Jesús, que ha rememorado entonces su conflicto con la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' al recordar que su hija arremetió contra él en televisión en 2020 y que le ha soltado pullas desde entonces.

"Oye, ¡perdona! Que he estado nominado a padre del año en varias ocasiones. En el 2020 lo gané", ha sido el tuit del ex de Elena Rodríguez. Lo que Adara dijo aquel año en el 'Deluxe' fue que no se sentía comprendida ni apoyada por su padre respecto a su decisión de dejar al padre de su hijo, Hugo Sierra, y apostar por su romance con Gianmarco Onestini, al que había conocido en 'GH VIP 7'.