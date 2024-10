"Ingresé porque tenía como un dolor de ovarios muy fuerte y que llevaba bastante tiempo con él, la verdad, y ya no podía más. Me hicieron un TAC y resulta que encontraron que tengo apendicolitos , que son como unas piedrecitas en el apéndice. Entonces, por riesgo a que me pudiera dar apendicitis o peritonitis, me ingresaron", ha comenzado explicando a través de sus redes la que fuera colabora de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' la semana pasada.

"Pero durante toda la semana he estado con dolor, no se me quita... solo se me calma con una medicación bastante fuerte. Es un dolor constante, es molesto. Es como si fuese un dolor de regla. Me han estado mirando en ginecología, me han hecho un montón de exámenes, me han hecho una colonoscopia con biopsia, esta mañana me han hecho una resonancia abdominal, me han sondado y me han puesto una especie de contraste en la parte de los ovarios para ver si hay algo en el aparato reproductor... una endometriosis, algo así", ha relatado al detalle la hija de Fortu.