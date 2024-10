El romántico intercambio de mensajes entre Carla Flila y Nagore Robles: "Una mujer increíble a mi lado"

El pasado mes de octubre, Carla Flila se declaraba a Nagore Robles por primera vez en público después de muchos rumores y sin ninguna confirmación de relación por parte de ambas, aunque su historia de amor ya no era ningún secreto desde hacía meses. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que ambas han mostrado la conexión que existe entre ellas como en la última publicación en las redes sociales de la tiktoker, quien no ha dudado en mostrar la admiración que siente hacia su pareja.

Tras subir al escenario a recoger su premio, la presentadora ha ofrecido un discurso en el que, una vez más, no ha dudado en alzar la voz a modo de protesta: “Todavía tenemos que aguantar el ‘por qué no existe el día del orgullo hetero, el día de la visibilidad hetero…’ Desde aquí digo que ojalá llegue ese día porque significaría que tú, persona hetero, y esta lesbiana, tendremos los mismos derechos, nadie mirará cuando voy con mi pareja de la mano por la calle o cuando le doy un beso en un restaurante porque es nuestro aniversario. No llegará el momento incómodo de decir en el trabajo ‘no tengo novio, tengo novia’”, sentenció.