Carla Flila se ha declarado a Nagore Robles por primera vez en público. Aunque su relación no es ningún secreto, tampoco ninguna de las dos ha confirmado que sean pareja. La influencer y la presentadora han llegado a este punto en común y prefieren vivir así su relación, pues consideran que no hay por qué dar más explicaciones. Ahora, la joven de 25 años le ha dedicado unas preciosas palabras a la colaboradora, de 41, compartiendo fotos inéditas de su historia.

Lo cierto es que se trata de la publicación más personal hasta la fecha para Carla Flila y Nagore Robles, que siempre cuidan al milímetro lo que publican de su relación. Aunque no se esconden y prefieren darle naturalidad a lo que existen entre ellas, tampoco es que se profesen a diario como sí hacen otras parejas de influencers. Ellas han sabido encontrar un equilibrio del que se enorgullecen y así lo comentan cada vez que les preguntan a la una por la otra en los diferentes eventos a los que acuden.

Aunque nunca se ponen etiquetas en público, sí que se les llena la boca diciendo lo maravillosas que son y lo felices que se hacen mutuamente. Ahora, la que fuera 'youtuber' ha utilizado su plataforma en Instagram para gritar esto mismo a los cuatro vientos como nunca antes lo había hecho. Con una galería de fotos inéditas de su relación y unas palabras de lo más emotivas y transparentes, Carla Flila se ha declarado a Nagore Robles:

"Desde que la conocí, puedo decir que he mejorado en todo aspecto de mi vida. Nagore llegó como una luz que me hizo replantearme muchas cosas. Con ella he aprendido a enfocarme mejor en mis metas y a dar lo mejor de mí en cada pequeño detalle. Su apoyo incondicional me ha dado una confianza que antes no tenía, a quererme y valorarme muchísimo más. Y de eso se trata, de tener personas a tu lado que te motiven a ser tu mejor versión. En resumen, desde que llegó a mi vida, todo ha mejorado", ha reconocido la creadora de contenido.

Y es que la influencer valora que su relación con Nagore Robles está basada en el respeto. "Es la base de todo lo que construimos. Con ella comprendí que respetar a alguien va más allá; es valorar su esencia, sus tiempos, sus espacios y sus silencios. Es entender que ambos somos individuos con sueños, miedos y cicatrices, y aun así elegir caminar juntos sin intentar cambiar al otro", cuenta en esta publicación la catalana.

La respuesta de Nagore Robles a las palabras de Carla Flila

"La vida hace un tiempo me puso a Nagore en mi camino para darme cuenta que amar no se trata de llenar vacíos, sino de compartir la vida desde la plenitud, respeto, confianza y un cariño que no pide nada a cambio", resalta Carla Flila, que ha conseguido emocionar con sus palabras a Nagore Robles, que rápidamente le ha devuelto todo este cariño en forma de otro mensaje en redes sociales y de una sorpresa que ha dejado a la joven sin palabras: un ramo de flores en la puerta de su casa.