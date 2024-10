Hoy es un día agridulce para Isaac Torres . Su hija cumple dos años . Harto de ver cómo le acribillan a mensajes sobre por qué no le dedica unas palabras, el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' ha felicitado a Mía a través de Instagram. Después, el influencer catalán, exnovio de Dana García , le ha lanzado una petición a Lucía Sánchez . Aunque lo ha hecho sin referirse a ella, sus seguidores han entendido que lo ha hecho refiriéndose expresamente a ella.

La custodia sigue siendo un tema delicado para Lobo, que se ha mostrado muy molesto con la cantidad de comentarios que ha estado recibiendo en las últimas horas, en las que le acusaban de no felicitar a la pequeña. Pero él considera que las redes sociales no significan nada, pues solo él y ella saben la conexión que existe entre ellos.

"Hoy es el cumpleaños de mi niña, y aunque considero que no tengo que subir nada a redes sociales para demostrar lo que la quiero y que estoy todo el día pensando en ella ... Y que ella sabe lo que es para mí porque se lo demuestro siempre que estamos juntos. Es el amor de mi vida ", ha señalado el catalán a través de su nueva cuenta de Instagram, después de que le eliminaran la anterior por una denuncia por presunta estafa .

Y lo más importante, despejando la duda de sus seguidores, Isaac Torres ha aclarado si podrá ver o no Mía en este día tan especial , cuando cumple sus dos añitos. "Espero que hoy la pueda ver, aunque sea un ratito... por videollamada ", ha señalado el creador de contenido, que tendrá que esperar un par de días para poder darle los regalos en persona a la pequeña.

"La veré el miércoles y el jueves, como hago todas las semanas, y le llevaré sus regalitos y pasaremos un rato juntos", ha aclarado. Y, aunque no lo comparta públicamente, Isaac Torres tiene la conciencia tranquila. "No tengo que subir nada para demostrar que la quiero más... Me parece patético", se ha lamentado.