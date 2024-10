Mucho ha tenido que pasar la ganadora de 'Supervivientes All Stars' antes de mostrar cómo fue el momento exacto en el que se enteró de que estaba embarazada de Tony Spina y lo doloroso que fue después descubrir que el embrión se había perdido . Una noticia que movilizaba a los amigos y familiares de la pareja para llenarles de cariño.

Para mostrar lo agradecida que se siente de tenerla y lo que la necesita en estos momentos, Marta Peñate no ha dudado en sincerarse a través de estas líneas sobre lo que significa para ella su madre y que no siempre ha visto.

"Ella es mi mami y no sabéis lo que la necesito a mi lado y lo que la echo de menos", ha comenzado expresando acerca de lo importante que para ella es, aunque no se puedan ver a diario. Precisamente por la lejanía y por todo lo que ha vivido ahora, la exconcursante de 'GH' valora más que nunca los encuentros que tienen. "Cuando viene a verme me da la vida", ha manifestado.