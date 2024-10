Adara Molinero reflexiona tras hacer público su trastorno: "Me he machacado durante toda mi vida"

"Tenía bastante miedo al vídeo que subí contando lo que me pasaba. Me daba muchísimo miedo lo que pudiera opinar la gente , pero la verdad es que estoy superagradecida porque estoy viendo que lo entendéis y que tenéis empatía", asegura.

"No sé por qué las personas que trabajamos en la tele recibimos mucho más hate por aquí, por las redes sociales. Sobre todo, lo que me llaman a mí es tarada, tonta, que no sé hablar...", reflexiona mientras reconoce no ser "una persona muy inteligente" y culpa a su trastorno de sus problemas. "No, la verdad es que no soy una persona muy inteligente. Simplemente tengo algo diferente a los demás, que es el TDAH, complica bastante mi vida y lo llevo como puedo", señala.