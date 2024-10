Verdeliss toma una importante decisión que supone un cambio drástico en su vida: "Un acto de valentía"

"¿Me arrepiento? ¡No! Me llevo muy buena relación. Y me siento muy agradecida. Es muy heavy que un equipo se ponga a tu disposición. Supongo que simplemente no me 'vibró' el universo representaciones… o, ¿son muchos años y costumbres viciadas de llevarme el trabajo sola?", ha contado la influencer y madre de familia numerosa. Verdeliss ha explicado que siempre le ha costado delegar en los demás y que hacer este ejercicio ha sido para ella "un acto de valentía", pero que no ha funcionado con su estilo de hacer las cosas.