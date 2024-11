Lluvia de críticas a Ruth Basauri por corregir un problema estético a su hijo: "Que crezca con confianza"

Todo ha empezado a partir de un comentario que no ha sido bien visto en las redes. "El otro día fui a hacer unas fotos a Dylan y en las fotos me dio la sensación de que tiene las orejitas muy hacia fuera", explicaba la influencer y, a continuación , mostraba el remedio que utiliza para hacer que estén más pegadas a través de unos sticks que le coloca por las noches . Una solución con la que está encantada y que ha recomendado a otros padres.

Desde decir que no se entiende hasta usar calificativos e insultos han hecho que Ruth tome medidas radicales. "Estoy sencillamente flipando. He subido el vídeo de las pegatinas de las orejas que es real, que se las he puesto a Dylan durante un montón de tiempo, desde que es bebé. Hay madres que me llevan preguntando un montón de tiempo y se lo he contestado por privado. Lo comparto y lo único que decís es que deja mucho que desear el vídeo porque mi niño por tener las orejitas más pronunciadas hacia fuera le pongo correctores. ¿En serio? Igual los que no estáis bien de coco sois vosotros", se ha quejado la extronista de 'MyHyV' por el odio que ha recibido tras compartir la alternativa estética por la que se ha decantado a una cirugía.