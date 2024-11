Alejandro Nieto, en urgencias con extraños síntomas tras un viaje a Tanzania: su diagnóstico médico

"Como me pase algo malo, voy a denunciar al hospital a muerte. Venderé mi casa y todo lo que tenga para hacerlo" , manifestaba muy enfadado el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' a través de las redes sociales. "Si te digo los síntomas que tengo y que he sangrado por la nariz, qué menos que me manden una analítica . No pido más, estoy sangrando por la nariz", decía el gaditano, que más tarde, ha visitado otro hospital en busca de una segunda opinión.

"He ido al hospital de Puerto Real y me ha visto la médico, lo que me ha dicho es que, como está en una zona muy localizada, alrededor de los ojos, ha sido o puede ser por unas gafas de agua, una crema que me puse allí y que a lo mejor me ha dado reacción... Me han mandado corticoides", explica a través de un story mientras se dirige a todas esas personas que se han "preocupado" por él y se atreve a bromear.