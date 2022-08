"Hay veces que se me va la voz, que no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar. Pero bueno, me han dicho que es lo normal. Que vaya poco a poco, que lleva su tiempo. El neurólogo me dijo, 'tú tranquila y come mucho', pero no tengo hambre", reconocía Lola Medina en esta entrevista en la que hablaba públicamente y sin tapujos de este nuevo revés relacionado con su salud.